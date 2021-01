Los senadores republicanos apuntan a la exoneración de Trump en el ‘impeachment’ | Internacional

Lo que prueba la votación acaecida este lunes por la tarde en Washington en el Senado es el futuro y resultado que le espera al impeachment contra Donald Trump: exoneración. Y por segunda vez. Para que el exmandatario pudiera ser condenado por “incitación a la insurrección” —cargo del que se le acusó tras el asalto al Congreso el pasado 6 de enero— hace falta una mayoría cualificada de votos en el Senado, lo que significaría que 17 senadores republicanos deberían de votar en consonancia con los demócratas el próximo mes de febrero. De forma significativa, ya que todo este tiempo ha estado declarando que no había decidido si se debía enjuiciar a Trump o no, el todopoderoso Mitch McConnell, antiguo líder de la mayoría en el Senado, se sumó a la propuesta de Paul, lo que indica que está de acuerdo con la inconstitucionalidad del impeachment.

