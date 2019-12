Los seis mosqueteros

En el recorrido de la cancha del Club de Golf de Panamá, hoyos 3 y 4, los panameños afinaban puntería. En el primer grupo estaban Miguel Ordóñez y Raúl Carbonell, más atrás venían José Guillermo Lewis, Carlos Clement, Mike Dunne y Luis Cargiulo, los seis defenderán los colores de Panamá en la primera ronda de la tercera edición del torneo Latin America Amateur Championship (LAAC).

Del grupo de los panameños, los más experimentados son Ordóñez, que ha estado en las dos primeras ediciones, y Carbonell, que jugó el año pasado en República Dominicana, donde no pasó el corte.

Lewis, Clement, Dunne y Cargiulo debutan en la parada de Panamá, cuyo campeón se gana el derecho de estar en tres majors; ya que asegura un lugar en el Masters de 2017, el The Amateur Championship y U.S. Amateur de 2016, y además obtiene junto al segundo lugar la exención para participar en una de las etapas del The 146th U.S. Open.

Carbonell, de 17 años y que representó a Panamá en el Callaway Junior World Championship y en el U.S Kids Golf Teen World, reveló que se siente cómodo en esta cancha, donde practica diariamente; aunque advirtió que el viento podría ser uno de los principales obstáculos a vencer.

El joven golfista se refirió al hoyo 11, de 487 yardas y que ahora se jugará a solo cuatro tiros para el par, como el más difícil. “Es un cambio importante y sé que veremos muchas pelotas en el hazard”.

Carbonell señaló que desde su clasificación en octubre pasado ha estado practicando en la cancha, que se acopla bien a su estilo de juego.

El golfista panameño quiere tener un buen resultado para aumentar sus posibilidades de conseguir una beca para jugar golf y estudiar en Estados Unidos.

“El año pasado no terminé como yo esperaba, pero fue una buena experiencia. Fallé el corte, pero eso me da motivación para este torneo”, destacó Carbonell, a quien le gustaría verse caminando de líder el último día en el hoyo 18.

Por su parte, Ordóñez, de 33 años de edad, comentó que “el LAAC es el torneo más especial de golf que he jugado en mi vida, por la importancia que tiene y los beneficios que otorga. Es sin duda el campeonato más importante a nivel aficionado de Latinoamérica”.

Cargiulo, de 30 años de edad, se ganó su lugar después de conseguir el título en el último Campeonato Nacional de Istmo, el evento golfístico amateur más importante de Panamá.

Sobre esta nueva experiencia, señaló que sus “expectativas son tratar de jugar lo mejor posible, sin buscar ningún score en particular. Estoy enfocado en un golpe a la vez y jugar mi mejor golf, después veremos qué sucede”.

El banquero de profesión dio algunos consejos para poder afrontar este campo de juego, que durante el invierno fue castigado con mucha lluvia.

“Tienes que acertar en los fairways, porque los roughs son difíciles. Esperemos que los greens estén secos y rápidos este fin de semana. Jugar en el fairways será la clave, no es una cancha larga, así que no será un paraíso para los bombarderos. Siempre tienes que golpear derecho”, agregó.

Cargiulo también coincidió con Carbonell en que por el momento el hoyo más difícil de la cancha es el número 11. “Es un par 5 para los socios. Ahora lo jugaremos desde los tee del fondo y si estás a 200 yardas al green con agua sobre la derecha, puede ser difícil”.

Además se refirió al hoyo 4, un par 5 de 520 yardas, como uno de los fáciles y afirmó que el viento puede ser factor determinante en los últimos nueve hoyos.

Lewis tiene 16 años de edad y en la segunda ronda de práctica golpeaba con fuerza hacia el hoyo 4. El estudiante de la Academia Interamericana de Panamá ha tenido la oportunidad de representar al país en distintos eventos internacionales de renombre, como el torneo Callaway Junior World Championship, el U.S Kids Golf Teen World Championship y fue parte del equipo panameño que estuvo en el World Amateur Team Championships en México en 2016.

Dunne, de 28 años, tiene una gran trayectoria dentro del golf local y actualmente es el número uno del ranking nacional. Ostenta una victoria en el torneo Vista Mar de Panamá.

Clement, el más veterano del grupo, se ubica en el 3er puesto en del ranking local y fue ganador del evento en Buenaventura. Actualmente tiene 37 años.

La primera edición del LAAC se jugó en 2015 en Pilar Golf de Argentina, donde Matías Domínguez se convirtió en el primer chileno en jugar un Masters en 50 años. El año pasado el ganador fue el costarricense Paul Chaplet, en el Casa de Campo de República Dominicana.

Los seis panameños regresan hoy a la cancha a disputar la primera ronda del torneo, que se jugará a 18 hoyos sobre 7 mil 142 yardas, par 70.

Lewis saldrá en el primer grupo a las 7:15 a.m. por el hoyo 1. Estará acompañado por el guatemalteco Alejandro Villavicencia y el hondureño Henry Kattan.

A esa misma hora, por el 10 lo hará Miguel Ordóñez, quien jugará junto al boliviano George Scalon y el paraguayo James Yoon.

A las 8:32 a.m. verá acción Dunne, en compañía de Devaux y el salvadoreño Rodrigo Sol. Minutos después lo hará Carbonell junto al dominicano Enrique Valverde y Eugene Edwin, de Santa Lucía.

Cargiulo saldrá a la 1:13 p.m. con sus compañeros James Johnson, de Barbuda y Jarryd Dillas, de Bermudas. Al mismo tiempo, pero por el hoyo 10 lo hará Clement con Trevor Levine, de Islas Vírgnes y Payten Wight, de Islas Caimán.

El evento finaliza el domingo y la entrada es gratis.





