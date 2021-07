Los seguros en España indemnizan con 3.162 euros de media los ataques de perros a personas o a otras mascotas

No obstante, el informe también detecta que hay lugares que, pese a no estar tan poblados, registran un elevado número de percances porque es común la práctica de la caza. Y, por ello, es más habitual que el animal se encuentre asegurado (ya sea a través del seguro de mascota, de hogar o de caza).

Por último, si lo que buscas es un tipo de seguro con cobertura veterinaria, estaríamos hablando de unos 35 euros al mes, es decir unos 400 euros al año, según Rastreator. Este último tiene un coste más elevado porque al final es como un seguro de salud para perros que incluye pruebas, analíticas etc cuyo coste en términos generales sin seguro es más elevado. No obstante, dicho precio variará en función del tipo de raza.

