Los secretos de Destiny, el videojuego más caro de la historia

Si bien esa particularidad ya la tenían otros videojuegos, como World of Warcraft o Call of duty, Destiny fue desarrollado poniendo el énfasis en el juego multijugador.

“Sentimos que tenemos la oportunidad de lanzar algo enorme, no sólo para el panorama de los videojuegos, sino para el panorama de la cultura popular”, dijo Eric Hirshberg, Director ejecutivo de Activision Publishing Inc.

