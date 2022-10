Los santos también a la cárcel

La desaforada persecución no deja resquicios. Junto con los curas, los periodistas que se atreven a ejercer de verdad su oficio, o están presos, o se van al exilio. Y tan notable es la saña contra los obispos y sacerdotes que no se callan, como el silencio sepulcral de la conferencia episcopal de Nicaragua.

Hay dos íconos de la resistencia contra la dictadura que han calado en la conciencia popular: monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Nicaragua, obligado al exilio en Miami; y monseñor Álvarez, que no dejó de clamar desde el púlpito contra la opresión. Junté a ambos para componer al personaje de monseñor Bienvenido Ortez en Tongolele no sabía bailar, que termina en el exilio, abandonado por la jerarquía eclesiástica.

