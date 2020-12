Los rusos que se oponen a Putin por la crisis en Ucrania

Independientemente de las opiniones y las afiliaciones políticas de una persona, apoyar una guerra es inmoral, dijo, y agregó que él conocía comunistas y nacionalistas que compartían su punto de vista. “Como ruso y cristiano ortodoxo no puedo apoyar una decisión que no sólo contradice las obligaciones internacionales de Rusia, sino que puede conducir a una guerra fratricida”, dijo luego en una entrevista.

La ley rusa permite piquetes de una sola persona sin autorización o notificación previa, por lo tanto en un principio la policía no hizo nada. De hecho, no hizo falta: los transeúntes, enojados, inmediatamente comenzaron a acosar a Alexei.

