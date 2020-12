Los rumores de flirteos entre el hijo de LeBron James y Larsa Pippen hacen explotar al jugador: "No va a ser bonito"

LeBron James ha explotado en redes sociales ante los rumores que hablan de supuestos flirteos de su hijo Bronny con la ex mujer de Scottie Pippen, Larsa Pippen. Las redes sociales se incendiaron a raíz de que el hijo de la estrella de Los Angeles Lakers diese “me gusta” a varias fotos de celebrity y el periodista Robert Littal asegurase que ambos empezaron a intercambiar mensajes privados.

“Con todo lo que está pasando en el mundo y ésta es la mierda de la que estáis hablando todo el día. Al final estáis hablando de un menor. Me da igual el tipo de celebrity que se creen que es. Es un niño y toda esta mierda se tiene que acabar”, publicó LeBron James en su cuenta personal de Instagram. Un mensaje al que posteriormente añadió un “habéis jodido con el chico equivocado. Buena suerte. No va a ser bonito”.

Bronny también quiso acallar los rumores y explicó lo sucedido. “Simplemente di ‘like’ a la foto de la madre de uno de mis mejores amigos. Sois todos muy infantiles”, se justificó el chico, 30 años menor que Larsa.

La ex mujer del legendario Scottie Pippen se sumó a las aclaraciones y aseguró que tomaría acciones legales contra Littal. “Estas historias son repugnantes. El hecho de que a los amigos de mis hijos no les puedan gustar mis fotos sin que alguien escriba alguna mierda rara es una locura. Te voy a demandar por escribir esas mentiras asquerosas”.

Some of these stories are so disgusting the fact that my sons friends can’t like my pics without some ppl writing some weirdo shit is crazy.

— Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020