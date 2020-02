Los rompecabezas para adultos están de moda

“Al principio no me apasionaban los rompecabezas, pero cuando empecé a armarlos, vi que eran algo hermoso”, dijo A.J. Jacobs, un autor que está escribiendo un libro sobre rompecabezas, crucigramas y otros pasatiempos. “Son una manera muy apacible y alegre de pasar un par de horas. Las piezas son físicas, táctiles y cuando uno coloca una pieza siente una descarga de endorfinas”.

You May Also Like