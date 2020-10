Los Rodríguez vuelven sobre sus recuerdos: “Fuimos Tequila reposado”

“Aún hoy no lo comprendemos; no nos gustaba sentirnos parte de una movida que no entendíamos “, ha suscrito Calamaro, antes de concluir con pocas palabras cómo es la relación a día de hoy entre Los Rodríguez: “Si entonces éramos primos, ahora somos hermanos”.

Para ellos, han dicho, eso era Santana. “Es de donde a mí me venían todas esas escalas, pero no teníamos ni tenemos un concepto de qué es rock latino”, ha precisado Rot sobre un término que, según Vilella, “ se inventó la industria para vender a otros grupos como Maná “.

“En sus apenas 6 años juntos no tuvieron tiempo de hacer un mal disco o de tener un bajón”, han destacado los autores sobre el motivo de esta obra que reúne un centenar de testimonios, además de “la sana dosis de sexo, drogas y rock and roll que tan bien le sienta a las biografías musicales”.

