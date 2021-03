Los riesgos que amenazan la calificación soberana

Para Livia Honsel , directora para ratings soberanos y analista líder en S&P Global Ratings, agencia que rebajó en noviembre de 2020 la calificación de Panamá a BBB, la crisis de la CSS, por el momento, no representa un factor negativo para la calificación, pero “hacia delante, si no se toman medidas para reducir las presiones sobre el presupuesto causadas por las transferencias del Gobierno a la CSS [cuando se agoten las reservas], podría tener un impacto en nuestra evaluación del perfil fiscal de Panamá”.

Morales dijo que “si se aprueba la reforma de las pensiones, pero continuamos viendo un deterioro de las cuentas fiscales y no vemos un compromiso por una senda de consolidación fiscal que lleve a la estabilización de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB), no necesariamente significaría que estabilizaríamos la perspectiva. Es el conjunto de medidas que se tienen que tomar para fortalecer las finanzas públicas”.

El analista explicó que están viendo en conjunto la evolución de las cuentas fiscal, que la situación del IVM no sería el único elemento a tener en cuenta, pero advirtió de que “cada año que no se haga una reforma estamos más cercanos al evento donde se acaben las reservas y haya más presión para las finanzas públicas”.

Consultado al respecto, Carlos Morales , director del equipo de soberanos de Fitch Ratings, comentó que “si no se hace nada, si no se aprueba una reforma, aumentarían las presiones sobre las transferencias del Estado hacia este sistema de pensiones” y esto dificultaría el objetivo de reducción del déficit del Gobierno.

Siendo un subsistema al que no entran nuevos cotizantes, pero que tiene que asumir el pago de jubilaciones, el programa ya entró en situación de déficit y, si no se toman medidas, verá cómo sus reservas se agotan en 2024, elevando la presión para que el hueco sea cubierto por fondos públicos.

