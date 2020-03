Los riesgos de una suspensión generalizada de pagos

Para Eleta, se debe atender a quienes tengan necesidades más apremiantes y no generar expectativas que no son viables económica y financieramente, porque “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

De igual forma, planteó los riesgos para la economía de una eventual suspensión generalizada de pagos, como propone el proyecto de ley 390. “Hay que ser cautos en la toma de decisiones y no es conveniente que haya medidas generalizadas que no toman en cuenta la totalidad de la cadena”, manifestó.

