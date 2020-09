Los ricos tienen todo a favor para evitar impuestos en EEUU

Un estudio de la profesora de leyes de la Universidad de Pensilvania Natasha Sarin y del ex secretario del tesoro y presidente de la Universidad de Harvard Lawrence Summers dice que entre el 2020 y el 2029 el IRS no podrá cobrar unos 7,5 billones de dólares en impuestos. Agregó que la agencia podría acortar esa brecha en un billón de dólares si pudiese hacer más auditorías—sobre todo a los ricos—, recabar más información y adquirir mejor tecnología.

De la mano de sus contadores y abogados, Trump lleva una década resistiendo a los auditores del IRS en relación con reembolsos del orden de los 73 millones de dólares que recibió tras declarar pérdidas astronómicas en sus negocios, según un informe del New York Times de esta semana. El Times dijo que Trump pagó 750 dólares en impuestos en el 2016, el año en que obtuvo la presidencia, y que no pagó nada en 11 de los 18 años que revisó el diario.

Como consecuencia de ello, el IRS, como se lo conoce, por sus siglas en inglés, tiende a enfocarse en los contribuyentes de pocos medios más que en los grandes magnates, a pesar de que se cree que son los ricos los que más impuestos evaden. El 10% de los contribuyentes, los de más ingresos, son responsables del grueso del déficit del IRS, según los expertos, porque no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades fiscales, intencionalmente o no.

