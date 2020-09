Los reyes de Holanda ya no usarán la Carroza Dorada tras ser calificada de racista

El Gobierno holandés no especifica si esta decisión repentina es temporal, y si se debe a las críticas por el racismo que representa, aunque muchos expertos añaden que el carruaje no debe volver a circular por las calles porque es una pieza de arte que está siendo restaurada por valor de más de 1,2 millones de euros y se debe priorizar su protección.

En respuesta a las críticas, el rey Guillermo Alejandro advirtió de que el polémico panel no será eliminado del carruaje porque “es parte del patrimonio cultural holandés”, aunque los monarcas no han confirmado si dejarán de usar permanentemente este carruaje.

El carruaje ceremonial tirado por caballos no regresará de momento a los Establos Reales en La Haya : al término de su restauración, prevista en 2021, será trasladado a una exposición en el Museo de Ámsterdam de junio a noviembre y no está claro si en algún momento volverá a utilizarse por la familia real holandesa.

