Los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo, regresan de sus polémicas vacaciones debido a las duras críticas

Se podría decir que a quién se le ocurre, pero también que de sabios es rectificar. Porque en mitad de una pandemia que afecta de forma global que, debido a tu posición privilegiada, te marches de vacaciones quizá no sea bien visto, pero si encima eres Guillermo Alejandro, rey de Holanda, está claro que solo has abierto la caja de los truenos (y de las críticas).

You May Also Like