Los retos que traerá la Inteligencia Artificial

Estos casos tienen un claro efecto jurídico, pero no una clara respuesta sobre en quién recae la responsabilidad. En un futuro no muy lejano, es de esperarse que varias compañías, ya no tan grandes, empiecen a utilizar estos sistemas. Con esto, sin duda alguna, vendrán acciones que podrían perjudicar y violentar los derechos de los ciudadanos.

El sistema jurídico actual no está listo para legislar en casos donde el crimen haya sido cometido por una inteligencia artificial evolutiva, ya que no se tiene ni siquiera una clasificación para esta acción.

A pesar de que el humano creó el sistema inicial, el sistema ya no es el mismo y este no es manejado por su inventor. El sistema ha evolucionado y cambiado en maneras que están fuera del control del creador.

