los retos de Marc para poder compararse con Pau en Los Ángeles

Sin embargo, pese a que es muy atractivo buscar en Marc el Pau de LeBron, su papel no apunta a ser el mismo que el de su hermano . El flamante fichaje de los Lakers no llega con el cartel que lo hizo Pau y con su presencia en el quinteto inicial en duda y con el papel de guardaespaldas de James probablemente cubierto por Davis.

No obstante, la llegada de uno y otro a la franquicia no tiene nada que ver, ni por la situación del equipo, ni por la de ellos mismos, aunque fue Marc el que firmó primero por los Lakers. El mediano de los Gasol fue elegido en el draft de 2007 como la 48ª elección de segunda ronda de los californianos , pero fue inmediatamente traspasado a Memphis Grizzlies… para fichar a Pau.

