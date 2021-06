Los retos de la psicológía

Uno de los campos que creo que tendrá un preponderante rol en este siglo es la psicología social, la cual tiene posibilidades de contribuir a mejorar la interacción del individuo en su entorno y viceversa. Los psicólogos tienen, por ejemplo, interés desde conductas de maltrato y violencia familiar o social en comunidades rurales hasta el análisis de movimientos en la sociedad humana como el #Me Too, que se hizo viral en 2017, contra un productor de cine estadounidense, y que denunció el abuso de jefes, parejas, familiares y compañeros de trabajo.

