Los retenes policiales, ¿abuso o control sobre el ciudadano común?

Conductores se quejan porque en los retenes de la policía no se les toma en cuenta la versión de que se dirigen hacia poblaciones en donde no hay restricciones, pero necesariamente deben pasar por donde sí la tienen. Es el caso de los poblados de la Interamericana, por ejemplo.

El exdiputado Yassir Purcait narró a este medio que él iba para su casa en el interior, y cuando llegó al Banco Nacional de Capira eran las 11:28 p.m. pero, llegó al retén de la policía a las 2:26 a.m. El agente que lo atendió le dio los buenos días, y le pidió la licencia. “Es una cosa sin sentido, eso no tiene ninguna contribución de nada”, añadió.

El operativo no solo ocasionó un tranque, que algunos calificaron de “descomunal”, sino que provocó que decenas de personas fueran multadas por un juez de paz, debido a que se les señaló que estaban violando el toque de queda producto de los decretos emitidos por la Covid-19. En esa zona es de las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

