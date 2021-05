Los restos de un cohete chino caerán sobre la Tierra: expertos advierten que eso es un peligroso descuido | Internacional | Noticias

“La posibilidad de que hoy te ganes la lotería es minúscula —apuesto mi sueldo a que no sucederá— pero las posibilidades de que nadie se gane la lotería son una apuesta muy distinta”, dijo Muelhaupt said. “Y esa es la cosa. El riesgo indi vidual es minúsculo, pero el riesgo para todas las personas no lo es”.

The Global Times, un diario controlado por el Partido Comunista Chino, citó el miércoles a científicos y expertos diciendo que no había mucho peligro y que la administración espacial había “considerado cuidadosamente” la posibilidad de la caída de escombros.

Desde entonces, los funcionarios espaciales chinos no han comentado en público cómo planean atender el reingreso no controlado, a pesar de la atención y preocupación mundial.

El programa espacial del país ha ejecutado una serie de logros significativos en vuelos espaciales en los últimos seis meses, entre ellos volver con rocas de la luna y poner en órbita un vehículo alrededor de Marte. Sin embargo sigue presentando un peligro, no importa cuán pequeño, para las personas en todo el planeta al no lograr controlar la trayectoria de los cohetes que lanza.

Ya sea que caiga sin causar daños en el océano o que impacte algún terreno habitado, no está claro por qué el programa espacial de China ha dejado que esto suceda —de nuevo—. Y, considerando el programa de lanzamientos proyectados de China, es posible que en los próximos años se presenten más de estos reingresos no controlados.

Dicho esto, las posibilidades no son cero. Una parte del cohete más grande de China, el Long March 5B, se está saliendo de control en órbita después de lanzar una sección de la nueva estación espacial del país la semana pasada. Se espera que el cohete caiga a la Tierra en lo que se denomina “un reingreso no controlado” en algún momento del sábado o domingo.

No, lo más seguro es que no te caiga encima el fragmento de un cohete, con 23 toneladas de peso y 10 pisos de altura, que viene descendiendo de regreso a la Tierra.

