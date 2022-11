los republicanos se quedan sin “ola roja” porque los demócratas resisten mejor de lo esperado

Estados Unidos esperaba un terremoto político en las elecciones de medio mandato celebradas este miércoles, pero de las encuestas a la realidad hay un trecho. “Una verdadera ola roja” , vaticinó el expresidente Donald Trump en la víspera de la cita con las urnas, pero no ha sido así. Los republicanos ganan a medias pero sin arrasar como muchos sondeos preveían : y no arrasan porque el Partido Demócrata aguanta el tipo pese a un contexto de crisis muy profunda y a los niveles bajos de aprobación del presidente Joe Biden. El resumen es uno: igualdad máxima.

