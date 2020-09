Los republicanos dicen que sustituirán a la jueza liberal Ruth Ginsburg en la Corte Suprema antes de que termine la presidencia de Trump. ¿Pueden hacerlo? | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“Mi más ferviente deseo es que no me reemplacen hasta que un nuevo presidente esté instalado”, dijo la juez a su nieta en un comunicado, reportó NPR .

No obstante, la defección de Murkowski no sería suficiente para descarrilar los planes de McConnell. Otros senadores republicanos tendrían que negarse a votar la confirmación de un nuevo juez para la Corte Suprema.

La senadora republicana Lisa Murkowski , de Alaska, dijo que no votaría para confirmar a un juez nominado por Trump por las mismas razones que sus copartidarios no votaron por Garland hace cuatro años.

Los senadores republicanos han dicho que tratarían de llenar su plaza vacante en los últimos días del primer período del gobierno de Trump, reportó The New York Times . El Senado se encarga de confirmar a los jueces nominados a la Corte Suprema y ahora la Cámara Alta está controlada por republicanos, así que aparentemente no tendrían mayores problemas para colocar a un juez conservador .

