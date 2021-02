Los republicanos agotan las posibilidades para frenar el cada vez más popular plan de estímulo de Biden

Con información de CNN y The New York Times.

Muchos republicanos siguen confiando en que sus ataques comenzarán a resonar en este debate. Un asesor republicano de alto rango, que habló bajo condición de anonimato con The New York Times, afirmó que los miembros continuarían destacando las disposiciones que se consideran prioridades liberales desde hace mucho tiempo y el dinero sobrante de los paquetes de ayuda anteriores. Los republicanos también planean cuestionar si los nuevos fondos cumplirán las promesas de mejorar la economía y reabrir escuelas.

Más de siete de cada diez estadounidenses respaldan el paquete de ayuda de Biden, según una nueva encuesta de la firma de investigación en línea SurveyMonkey para The New York Times. El desglose indica que la medida tiene apoyo de tres cuartas partes de los votantes independientes, dos de cada cinco republicanos y casi todos los demócratas.

