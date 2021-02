Los reclusos no serán vacunados contra el coronavirus todavía, con independencia de su edad

Las de AstraZeneca, que sólo se administrará a menores de 55 años, se inyectará en el siguiente orden: primero a personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente , fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos y protésicos dentales. Más tarde la recibirá el resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado, policías, personal de emergencias y Fuerzas Armadas, profesores de infantil y educación especial, docentes y personal de educación primaria y secundaria y, por último, personas entre 45 y 55 años.

