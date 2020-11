Los rastafaris que siguen esperando por la “tierra africana prometida”

18 septiembre 2014

Otra creencia ampliamente sostenida por los rastafaris es que eventualmente volverán a África, el continente que sus antepasados dejaron hace mucho tiempo, a bordo de barcos, como esclavos. Y bastante seguido, según Erin MacLeod – autora de Visions of Zion: Ethiopians and Rastafari in the Search for the Promised Land– “de vuelta a África” en realidad significa “de vuelta a Etiopía”.