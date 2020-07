Los Rabanes impulsan proyecto ‘Pandemia Records’ y combaten el odio en redes

Con ello, los creadores de “Señorita a mi me gusta su style” (2001) se han caracterizado por su versatilidad pues, a pesar de ser catalogados como una banda de ska punk , han demostrado que no se limitan a la hora de los géneros.

NUEVO MATERIAL El último disco de Los Rabanes salió en 2019 bajo el nombre de “Rock and roll en tiempo de crisis” en el que exploraron la música de grandes rocanroleros icónicos como Chuck Berry o Little Richards e hicieron un homenaje al rockabilly , uno de sus géneros favoritos.

