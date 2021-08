Los quince folios que pueden cambiar el futuro de los Mohedano

Durante la emisión de En el nombre de Rocío, Carrasco también abordará las polémicas relacionadas con su tío Amador , ingresado de urgencia por una fuerte crisis de ansiedad, las complicadas gestiones que realizó en lo económico y la implicación que tuvo en algunos asuntos más íntimos y personales. Fuentes de toda solvencia confirman, además, que entre todos los nombres propios que forman parte de la familia habrá uno que se repetirá con especial intensidad. Y no, no es el del torero, sino el de la tía Gloria.

Un viaje por los sentimientos y las experiencias de la protagonista que no solo tiene intención de hacer públicas sus opiniones, sino que podría dar a conocer las reflexiones que su madre plasmaba en los documentos que encontró en el buró de su habitaciones. Manuscritos en los que, según ha podido saber 20minutos, la artista relató en no más de quince o veinte folios algunas de sus vivencias más importantes. Retazos de una vida a través de cortas pero intensas anotaciones que pueden servir para saber, por ejemplo, el tipo de relación que mantenía con Ortega Cano.

You May Also Like