Los que fueron a la fiesta de Durán son los que están en problema, dice Japa

Las fiestas están siendo el talón de Aquiles para controlar el inminente avance del COVID-19 en Panamá. Y es que las cifras de nuevos casos no descienden, muy por el contrario, tan solo ayer registramos una cifra récord de 1,007 casos nuevos en tan solo 24 horas y 17 personas murieron en el mismo rango de tiempo.

También puedes leer: Llevar a Durán al hospital ‘fue una pelea de 15 asaltos’, dijo su hijo Robin

Sí, el virus está por todas partes y parece que la inconsciencia y las ganas de fiestear son más grandes que las ganas de sobrevivir y de salir de esta crisis, provocada por la pandemia.

Vamos aterrizando esto, porque tan solo el fin de semana pasado, se reportaron al menos 20 fiestas en diversas áreas que fueron interrumpidas por la Policía y un rumor que corrió fuerte hace unos días fue el del supuesto fiestón que había hecho Roberto “Manos de Piedra” Durán en su casa, para celebrar supuestamente con “le petite comitè” sus 69 años de vida y triunfos.

El rumor se confirma tras positivo de Durán

Y ahora que el campeón tuvo que ser hospitalizado como precaución tras dar positivo a coronavirus, la gente en redes sociales empezó a señalar a Japanese, quien el mismo 16 de junio, subió un video en el que se le ve junto a Durán, bromeando, que se abrazan, se hablan muy de cerca y hasta se ve cuando Durán le planta un beso en la mejilla. Todo esto, sin mascarilla.

Mira nuestra edición impresa digital aquí.

Durán no tenía puesta la de él y Japa tenía la suya de adorno, perdón, colgada al cuello.

Bien dicen que en la pendejada está el peligro. La gente de una vez le dijo al “tío Japa” que se hiciera la prueba, pero él más rápido que ligero hizo un video explicando que no tenía síntomas ni fiebre, que siempre anda con su Lysol. O sea que él no tiene nada, dice él.

En este mismo video, entonces Japa, al final dice: “ojalá que Durán se recupere, tú sabe qué eh lo que eh… los que fueron a la fiesta es el problema, los que estaban en la fiesta. Ya tú sabes qué eh lo que eh”.

También puedes leer: Rubén Blades confía en que Roberto Durán ‘noqueará’ a la COVID-19

Sí, según confirma Japa, la fiesta sí se dio y ahora todos los que asistieron a ella tendrán que hacerse la prueba y aislarse.

Muchos dicen, “una fiestita, no va a pasar nada. Yo me cuido, no tengo eso…“ y zazzz luego ves a las autoridades de Salud enredadas buscando a todos los asistentes a estas fiestas para hacer la trazabilidad y controlar la pandemia.

‘No vengas con cuentos, Japa’

La gente no le creyó mucho el cuento a Japa y varios le comentaron que se quedara en home y que se hiciera bien esa prueba porque “uno no sabe”. “No vengas con cuentos Japa y quédate en casa”; “eso no sale de una vez”; “hazte la prueba y ni siquiera salgas”, se lee en algunos comentarios.