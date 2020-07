los puntos de discordia entre los 27

“Macron ha dicho que el Estado de derecho es una cuestión existencial, es correcto. Así que si alguien no está dispuesto a aceptarlo debe dejar la Unión Europea inmediatamente. No debe ser castigado con dinero u otra cosa, hay que decirle ‘adiós'”, ha defendido Orbán en respuesta a preguntas de los periodistas cuando llegaba a la cumbre.

Es en ese punto donde aumentan los recelos de España, Italia o Portugal. No quieren que exista derecho a veto, pero podrían acabar aceptándolo si el reparto del fondo mantiene mayoría de transferencias. Grecia, por su parte, ya ha avisado. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, asume que todas las partes deben hacer “concesiones” pero no a costa de “diluir” a ambición del fondo europeo de recuperación. “Simplemente no podemos permitirnos aparecer divididos o débiles”, ha advertido.

No hay demasiada prisa, pero tampoco demasiado optimismo. De la urgencia se ha pasado a ver la posibilidad de alargar la negociación como algo completamente viable. Las diferencias entre los 27 siguen latentes y los avances, hasta ahora mínimos, no permiten dibujar un acuerdo en el corto plazo . Tres días de cumbre apenas han servido para constatar que norte y sur marcan dos bloques diferencias a los que es complicado poner de acuerdo. Algunos de los líderes, de hecho, ya se resignan. Pero, ¿dónde está la discordia? “Se ha llegado a un punto en el que hay más teatro que otra cosa, y a ver quién cede antes”, comentan fuentes consultadas por 20minutos .

