Los Punsetes inauguran la convivencia con el ‘streaming’ de pago

Pasero cree que managers y agencias “se irán animando a partir de ahora” y Javier Olmedo considera que el streaming de pago y el público “podrían convivir” desde ahora, pero recuerda también que el momento es particular y que la gestión de lo que implica todo eso – “no solo el pago, sino otras cosas como derechos” – para una sala es compleja. Lo único cierto, admite, es que todavía no se sabe cuándo llegará a la música la “nueva normalidad” de la que todos hablan.

Las entradas para asistir se vendieron en dos horas. “Sold out, nos hacía ilusión”, comenta Carolina Pasero , responsable de programación artística de Moby Dick. Lo suyo, cuenta, ha sido más bien un gesto -“Si cubrimos gastos ya estamos contentos”- y supone un riesgo para todas las partes -artistas, sala y empresa audiovisual, que se repartirán con porcentajes los beneficios-, pero eran conscientes de que tenían que ponerse en marcha de alguna forma . De momento, no tienen más fechas cerradas, pero están en conversaciones para otras dos actuaciones y ya han recibido “muchos mails” pidiendo información.

Wegow se estrenó el 23 de este mes con la actuación para toda Europa del argentino Trueno desde su estudio casero y el 4 de junio cuenta ya con la banda asturiana Desakato. Baluarte, el Palacio de Congresos de Pamplona, está en pleno festival onlineKm Zero Musik Fest, con Iker & Alfredo Piedrafita, Kai Etxaniz y El Columpio Asesino, entre otros nombres, a precios reducidos. Y la sala Gruta 77 de Madrid acoge este jueves a Mamá Ladilla, que no cobra por el streaming, pero admite donaciones para cubrir gastos.

Las limitaciones, no obstante, son muchas. Si el lugar es completamente cerrado, no puede haber más de 30 (Fase 1 y sin servicio de bar) o 50 personas dentro (Fase 2). En condiciones así, explica Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo -que reúne a 50 salas de Madrid-, no sale a cuenta. “Ninguna reducción de aforo va a ser rentable”, explica a 20minutos ; los beneficios empiezan “con el 80%” de entradas vendidas.

