Los puertos españoles asumen retrasos por el bloqueo del Canal de Suez y se preparan para una posible “avalancha”

Tanto en el Puerto de Barcelona como en el de Valencia se sigue la evolución de los acontecimientos, De momento no ha afectado mucho las operaciones, pero todo depende si las navieras (algunas ya lo han hecho) deciden no esperar más y dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza (la punta sur de África) para llegar a los puertos europeos. Ello significa una semana más de ruta, con el consecuente aumento en el consumo de combustible.

