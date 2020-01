Los productores de James Bond explican por qué el espía no será nunca una mujer

No obstante, los productores dejaron claro en la entrevista que no han empezado a planificar el futuro de la franquicia y que están centrados en la inminente entrega, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de dólares.

La respuesta sobre este asunto llegó después de varios meses de especulación sobre quién será el nuevo Bond después de que Daniel Craig anunciase que el próximo estreno de la franquicia, No Time To Die (Sin tiempo para morir), sería su última vez como el agente en la gran pantalla.

