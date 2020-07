Los principales perjudicados por la cancelación del Balón de Oro de 2020

El jefe de máquinas de uno de los equipos que mejor fútbol despliega , el City de Guardiola, no puede pasar inadvertido. Protagonista en todos los títulos de los de Manchester desde su llegada, esta temporada parece que se quedará sin títulos, a falta de que termine la Champions, donde se han mostrado muy fuertes conquistando hasta el Bernabéu. Pese a que las estadísticas no son su fuerte, ha anotado 13 goles y asistido en otros 21 .

Una de las principales razones por las que se anuló esta edición es por el diferente criterio de las ligas, como la francesa que a varias jornadas del final decidió darse por terminada . Antes de su suspensión, Mbappé llevaba 18 goles en 20 partidos, y 30 en todas las competiciones, con 17 asistencias de propina. Sin embargo, parece que hasta que no triunfe internacionalmente la gran promesa del fútbol mundial no se llevará este premio.

