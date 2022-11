Los primeros drones taxi para personas surcarán los cielos aprovechando el Mundial de Qatar

No obstante, este tipo de trayectos no está entre las opciones más económicas, puesto que el precio de un billete será de 3.000 euros. La ‘justificación’ de este coste podría ser que se trata de una tecnología que está comenzando a aplicarse y los pasajeros que se monten durante el mundial podrán presumir de haber sido los primeros en hacerlo.

Según De Cal, la web solo estará disponible en los vertipuertos para descargarse las rutas para evitar la posibilidad de hackeo. La señal no será necesaria para nada más, puesto que los viajes tendrán una duración promedio de cinco minutos y, en ese tiempo, los usuarios no echarán en falta estar conectados.

