Los presupuestos de la justicia para el 2021

En 2017, cuando se pactó el acuerdo con la empresa, se acordó que pagaría $220 millones en 12 años. Ulloa narró que un juez de cumplimiento debe decidir si Odebrecht hace o no el tercer abono. Esto a raíz de que envió una nota al Ministerio de Obras Públicas, quien a su vez consultó a la Fiscalía Especial Anticorrupción para pedir que el tercer pago de $18.33 millones se hiciera con una cuenta por cobrar al Estado, por algunas obras efectuadas. De acuerdo a la constructora, la deuda asciende a unos $20 millones. El procurador dijo que tenía entendido que esa audiencia no se ha dado.

Insistió en las limitaciones que tienen con el poco presupuesto. “En una situación como esta, de enorme crisis nacional [por la Covid-19], repartir lo que no hay, o de lo que hay poco, es una tarea muy ardua y muy difícil. (…) Futuras administraciones deben pensar seriamente que esta institución, que es la base del Estado de derecho, no puede continuar siendo la cenicienta de las instituciones del Estado”, añadió.

Fábrega, como presidente de la Corte, advirtió que al menos 12 carreras relacionadas a temas judiciales no han sido implementadas por la falta de dinero. Pero, sí dijo que no han detenido “en ningún momento”, la implementación de la Ley 53 del 27 de agosto de 2017, de Carrera Judicial. “Ha sido un poco demorada por la pandemia, pues trámites que debían realizarse fueron suspendidos durante varios meses”, contó. También adelantó que han avanzado en la implementación del Tribunal de Transparencia, y contó que esperan que a finales de este año se termine de escoger a los miembros de esta instancia.

You May Also Like