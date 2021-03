los presidentes del FC Barcelona que han tenido problemas con la justicia

Sin embargo, desgraciadamente para el club catalán, ver a sus máximos mandatarios envueltos en problemas judiciales no es novedad y Bartomeu es el último nombre en sumarse a una lista que se remonta al fin del mandato de Agustí Montal Costa , el último presidente culé que no ha sido investigado por la justicia. Desde que le suciedió Núñez en 1978, todos los demás han tenido problemas con la ley.

You May Also Like