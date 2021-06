Los Premios Pulitzer otorgan una mención a la joven que grabó la muerte de George Floyd

En el primer aniversario de la muerte de Floyd, Darnella dijo que a pesar de que fue una experiencia traumática que le cambió la vida, todavía estaba orgullosa de sí misma. Agregó: “Si no fuera por mi video, el mundo no habría sabido la verdad “. Su testimonio fue fundamental en el juicio contra Chauvin.

Tal y como recoge TMZ, la copresidenta del Premio Pulitzer, Mindy Marqués, dijo durante el anuncio del viernes que la historia de Floyd, en particular, destacó no solo el papel esencial de los periodistas, sino la creciente importancia de los ciudadanos comunes.

You May Also Like