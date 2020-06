Los precios moderan su caída un 0,3% en junio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

Uno que incluye los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el hogar, productos farmacéuticos, comida para animales y artículos para el cuidado personal. Los precios de este grupo subieron el 2,3 % en junio frente al mismo mes del año pasado, cinco décimas menos que en mayo. Al detalle, en alimentación y bebidas no alcohólicas la subida en junio es del 2,8 %, siete décimas menos que en mayo; con un incremento del 4,2 % para los frescos y del 2 % en envasados, también por debajo de la tasa de mayo .

You May Also Like