Los precios caen en EEUU a niveles alarmantes mientras una parte del país continúa paralizado

Cuando los precios bajan porque la gente no está comprando, puede llegar el momento en el que los empresarios no tengan beneficios suficientes para seguir fabricando sus productos. Por tanto, dejan de hacerlo y despiden a sus trabajadores. Esto puede convertirse en un círculo vicioso ya que, cuanto más personas estén desempleadas, más disminuirá el consumo.

