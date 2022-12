Los posibles destinos de Luis Enrique tras el Mundial

Para empezar, será complicado verle dirigiendo fuera de las llamadas ‘cinco grandes Ligas’ . A pesar de su mala experiencia al frente de España, su palmarés y metodología le avalan, y su espíritu competitivo y ansias de protagonismo bien entendidas no le permitirían entrenar en un torneo de menor calado. A partir de ahí, uno de los destinos menos sorprendentes sería la Liga española, donde ya cuenta con experiencia de sobra. Un regreso al Barça no se plantea , y menos con Xavi Hernández en el cargo. El Celta, por supuesto, no ofrece ese nivel competitivo élite. Y el Real Madrid, dado su pasado y su pública animadversión hacia el club, queda automáticamente descartado.

