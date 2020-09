los posados en bikini más memorables del verano 2020

No todas las influencers españolas están embarazadas, eso sí. Las hay que han disfrutado de su hija y del verano a partes iguales, como Laura Escanes, que escribía “La cura para todo siempre es el agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar” o Anna Ferrer Padilla, que en el tiempo en el que no ha estado apoyando a su madre por sus recientes pérdidas, se ha regalado viajes de desestrés.

Menuda temporada estival atípica, no hace falta repetirlo una vez más, a causa de la pandemia del coronavirus. Eso sí, hay cosas que nunca cambian. Y esperemos que no lo hagan nunca. Estamos hablando de los posados veraniegos de nuestras celebrities, que han subido la temperatura a más de un seguidor.

You May Also Like