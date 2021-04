“Los políticos prefieren asumir muertos por el virus”

Alonso se muestra tajante en este sentido: “ La decisión de paralizar la distribución de Janssen y AstraZeneca no tiene razones científicas . La EMA ya ha dicho que no hay ningún problema para administrarla y en España se ha limitado a un rango de edad. Los políticos prefieren asumir muertos por covid que muertos por la vacuna . Tiempo que pasa sin poner la vacuna es tiempo que pasa que la gente se está muriendo. El beneficio es muy superior al riesgo de efectos secundarios graves. Estamos perdiendo un tiempo magnífico. Hemos asumido normal que se muera la gente por covid cuando tenemos vacunas en las neveras”, lamenta.

Estos procesos, por tanto, se dan también con medicamentos sobre los que ahora mismo no está el foco de atención y que sin embargo presentan mayor riesgo de trombos: es el caso de anticonceptivos orales, fármacos de uso común como el omeprazol, el paracetamol o el ibuprofeno , y de “antibióticos como la vancomicina, antidepresivos como la mirtazapina o antialérgicos como el Rizaben”, apunta el catedrático en Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide, Guillermo López Lluch, en un reciente artículo publicado en The Conversation, en el que se muestra contrario a paralizar los procesos de vacunación con AstraZeneca y Janssen tras comparar las probabilidades de sufrir un trombo raro tras recibir el pinchazo con el riesgo sufrir un trombo al enfermar de covid-19 o incluso morir por esta enfermedad.

