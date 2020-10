“Los políticos han reabierto la Guerra Civil española”

“Esta novela es sobre nosotros, no es una novela ajena que intenta mostrar algo exterior, es nuestra propia memoria. No pretendo resolver el conflicto, sino que el lector se reconozca en sus páginas , porque la aproximación a la parte humana es lo único que nos salva del discurso partidario e irresponsable que se están encargando de colocarnos”, ha concluido.

No obstante, ha matizado que si Línea de fuego “termina molestando” a determinadas personas, le hará “extremadamente feliz” . “Sé que por la extrema izquierda voy a tener críticas y me genera un retorcido placer. Hay quienes utilizan la Guerra Civil como arma ideológica irresponsablemente y si a estas personas les molesta, me hará feliz”, ha añadido.

En cualquier caso, Pérez-Reverte ha reiterado que su objetivo con esta novela no es el de “una misión ideológica” . “El mundo que lo arreglen las ONGs o los políticos, aunque sé que esta novela no va a gustar ni a los unos (aquí pondría esa ‘hache’ unamuniana) ni a los otros”, ha ironizado.

