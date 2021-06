Los pinchazos, ¿y ahora qué?

La prohibición contra el doble juzgamiento es aplicable sólo cuando existe una sentencia en firme, fenómeno que el caso de los pinchazos no conoce. Una vez se confirme que el acusado pueda participar en el juicio, de no asistir voluntariamente, el tribunal podría ordenar su conducción por medio de la Policía Nacional. Aunque parezca un episodio repetido, el 5 de julio venidero debe continuar este drama.

No obstante, la propia Corte en tres casos penales posteriores, referentes a la misma cantidad de diputados, sí aplicó el criterio de la imputación como una etapa procesal del juicio a los diputados. Finalmente, es justo aclarar que este nuevo juicio de los pinchazos no viola de forma alguna la prohibición constitucional contra el doble juzgamiento, dado que este nuevo enjuiciamiento es el resultado de un recurso judicial dentro del mismo proceso original de los pinchazos.

