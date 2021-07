“Los periodistas estamos asumiendo un rol poco crítico, se nos ve cercanos al poder”

F. Jáuregui: Yo creo que no. Estamos asumiendo un rol poco crítico, se nos ve cercanos al poder. Pero claro, no es fácil en estos tiempos de miseria. La repregunta ha dejado de existir y el político se va por las ramas.

F. Jáuregui: Para mí sí, en contra de lo que dicen algunos gurús norteamericanos. Creo que no está muerto. A mí siempre me gustará leer artículos reposados en prensa de papel. Seguramente para la actualidad inmediata sean mejores los digitales, pero para una lectura reposada prefiero la prensa de papel. Por otro lado, hay que destacar que la información local es lo que más importa y valoran los ciudadanos según una encuesta de GAD3 que incorporamos en el libro. Y hay mucha prensa de papel regional que ofrece esta información local, muy próxima y cercana.

F. Jáuregui: Si no lo hacen están perdidos. Yo no podría hoy en día ser el corresponsal en las Naciones Unidas que fui. Es fundamental ir reciclándose. Las facultades de Periodismo deben darse cuenta de que deben reciclarse y renovarse muchísimo.

Otra idea. La buena información es costosa, por ello se debe pagar y hasta ahora no se lo habíamos trasladado a los ciudadanos. Los más jóvenes entienden que deben pagar por las suscripciones a Netflix o HBO. Este mismo mensaje no lo hemos lanzado hasta ahora los periodistas y para ello hay que hacer pedagogía y buen periodismo. De lo contrario, no convenceremos a nadie.

