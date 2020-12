Los pensionistas ganan poder adquisitivo este año por la abultada caída de los precios y la revalorización de su paga

Tradicionalmente las pensiones se revalorizaban por ley conforme a la inflación anual de noviembre. En 2011 el Gobierno del PSOE congeló las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, y los pensionistas no volvieron a percibir esa paga compensatoria hasta 2018. Entre 2014 y 2017 las pensiones subieron un 0,25 %, en aplicación de la reforma del Gobierno del PP de 2013 que estableció esa subida mínima mientras la Seguridad Social estuviera en déficit. Aún así los pensionistas ganaron poder adquisitivo en 2014 y 2015 por la caída del IPC.

