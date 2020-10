Los pediatras recomiendan vacunar de gripe a los niños desde los 6 meses

También afirma que es “fundamental” la cita previa para no “colapsar” la Atención Primaria y que el pediatra y la enfermera valoren la posibilidad de que el menor no vaya al centro de salud o demore su asistencia si tiene un cuadro leve. “Nos preocupa que aún no ha empezado la patología grave, aún estamos con una patología banal”.

A la hora de hacer una PCR a un niño con 37,5 grados de fiebre “ tenemos que ser más críticos , buscar algo más, porque pueden tener una otitis o amígdalas. No vamos a hacer ‘fiebre, igual a PCR’, porque si no habría que hacer una prueba de detección cada día, porque los niños tienen fiebre de forma habitual”.

A su juicio, “es una faena que tengamos que estar haciendo continuamente un montón de pruebas. Si tiene una secreción nasal no es óbice para que no vaya al colegio, porque los niños pequeños tienen mocos continuamente y hay que asumirlo. Otra cosa es que tengan fiebre y dificultad respiratoria que nos puedan orientar hacia una Covid o hacia otra patología”.

En este ultimo aspecto, lanza un mensaje de tranquilidad y señala que los niños “tienen fiebre, mocos y diarrea; antes de la Covid tenían mocos, fiebre y diarrea, y no debemos volvernos locos y cada vez que un niño tenga 37,5 grados de fiebre hacerle una PCR. Eso no puede ser porque vamos a acabar con el sistema”.

“Es algo que estamos pidiendo desde hace tiempo”, asegura García-Sala en una entrevista, en la que aconseja vacunar de la gripe no solo a los niños de riesgo (con patología pulmonar o inmunológica) sino a todos, y recuerda que esta vacuna anual es “de las más baratas”, “superefectiva”, cubre la influenza A y B y los dos serotipos de cada uno de ellos y no produce efectos secundarios.

You May Also Like