Los pediatras recomiendan que las escuelas abran tras constatar el bajo índice de transmisión de los niños

“Los datos son sorprendentes –reconoce el doctor Raszka–. La conclusión clave es que los niños no están conduciendo la pandemia . Después de seis meses, tenemos una gran cantidad de datos acumulados que muestran que los niños tienen menos probabilidades de infectarse y parecen menos infecciosos, y es la congregación de adultos que no siguen los protocolos de seguridad quienes son responsables de conducir la curva ascendente”.

