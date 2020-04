Los pediatras instan a ir al hospital ante vómitos o dolor abdominal tras detectar cuadros graves en niños con Covid-19

Por otro lado, y que de cara a las salidas a la calle de los menores de 14 años , permitidas desde este domingo, el doctor Ruiz Contreras ha insistido en la importancia de que “se sigan todas las medidas de higiene: con mascarilla (si es un niño mayor y tolera la mascarilla), respetar la distancia de seguridad de dos metros, no compartir juguetes y no hacer corrillos de padres . Al volver, lavado de manos con agua y jabón”. Si se siguen estrictamente estas medidas, ha insistido, “será difícil que la infección se produzca”.

Sobre su posible vinculación con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad Covid-19), Ruiz Contreras señala que “ algunos de estos niños parecen estar infectados por Covid-19 pero otros no . En este momento no se sabe si este cuadro se debe a Covid-19 o a otro agente microbiano que esté en este momento circulando. Hay una asociación temporal con el Covid pero realmente no sabemos si está causado por este coronavirus. Esto lo sabremos en un breve periodo de tiempo “, ha augurado.

