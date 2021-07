Los pasaportes latinoamericanos que salvaban del Holocausto

Los alemanes pronto se dieron cuenta de que el número tan grande de judíos con la «ciudadanía» de algún país latinoamericano en Polonia ocupada no podía ser más que un timo. Sin embargo, siguieron la corriente tratando a aquellos judíos «naturalizados» como posibles rehenes que podrían cambiarse por los ciudadanos del Tercer Reich capturados por los aliados. Al principio de 1944 la situación varió; ya era claro que más tarde o más temprano, Alemania iba a perder la guerra. No cabía también la menor duda que eran más bien pocos los ciudadanos del Tercer Reich en poder de los aliados que tuviesen ganas de volver a una Alemania que iba a asumir toda la responsabilidad por la Segunda Guerra Mundial. El «valor de intercambio» de los judíos con los pasaportes latinoamericanos bajó muchísimo, tanto es así que en la cúpula de las SS mandaban cada vez más los partidarios de un exterminio incondicional del pueblo judío. La acción de los diplomáticos polacos llegaba a su fin; hay que subrayar que su labor no hubiera sido tan eficaz sin la posición de Paraguay, que cuestionado oficialmente por los alemanes acerca de la autenticidad de sus pasaportes emitidos en Berna, los reconoció como suyos.

