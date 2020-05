Los partidos imperdibles para marcar en el calendario de la NFL para el 2020

Ya conocíamos contra quién jugaba cada equipo en el 2020, pero ahora sabemos cuándo será cada enfrentamiento, por lo cual podemos ir marcando las fechas más importantes en nuestro calendario.

Desde luego, jamás vamos a sugerir ver solamente un partido por semana… eso es muy poco. Pero, si en el peor de los escenarios, nos viéramos obligados a elegir, aquí están las recomendaciones para cada una de las 17 jornadas de la temporada regular:

Semana 1

Tampa Bay Buccaneers Vs. New Orleans Saints

Dos futuros miembros del Salón de la Fama, en sus años finales de la NFL, pero todavía jugando a un nivel altísimo… ¿qué más se puede pedir para abrir la temporada? Sí, entiendo que el duelo entre Deshaun Watson y Patrick Mahomes en jueves por la noche es bastante llamativo, pero ellos tendrán toda la siguiente década para regalarnos batallas épicas. ¿Tom Brady y Drew Brees? A ellos hay que saborear lo que les resta de un par de carreras que sigue, prácticamente, palmo a palmo en libro de récords históricos de la NFL. La distancia entre Brady y Brees por el mayor número de yardas aéreas en la historia de la liga es corta, y la distancia por el mayor número de pases de touchdown en la historia de la liga es todavía menor.

Lamar Jackson impulsó la paliza de los Baltimore Ravens, 41-7, sobre los Houston Texans la temporada pasada. AP Photo

Semana 2

Baltimore Ravens Vs. Houston Texans

Si bien, Mahomes es el quarterback del futuro, después de conquistar un premio como JMV de temporada y uno como JMV del Super Bowl, hay que encontrar un némesis que compita con él a lo largo de los siguientes años. Esa figura podría salir de entre los pasadores de este partido: Lamar Jackson y Watson. En todo caso, estamos ante dos potencias de la AFC que ganaron sus respectivas divisiones el año pasado, y que se alzan como contendientes para derrocar a los Chiefs en la AFC.

Semana 3

Kansas City Chiefs Vs. Ravens

Los dos mejores equipos de la AFC durante el 2019 se encuentran relativamente temprano en la campaña, y la presión estará sobre los hombros de Jackson, después de que Baltimore perdiera en su visita a Arrowhead el año pasado. Se trata de los equipos mejor construidos pensando en un éxito sostenido en la AFC, y son dirigidos por los dos jugadores más emocionantes de la liga, los que te hacen prender el televisor. No hay excusa para perderse este choque.

Semana 4

Pittsburgh Steelers Vs. Tennessee Titans

El equipo que usualmente cuenta con un devastador ataque terrestre se enfrenta al equipo que tuvo el ataque terrestre más devastador del 2019, al menos en lo que se refiere al backfield. Los Titans van adoptando la personalidad del head coach Mike Vrabel y vienen de una aparición sorpresiva en el Juego de Campeonato de la AFC, mientras que los Steelers buscan regresar de una campaña a la baja donde perdieron a su quarterback titular, Ben Roethlisberger. Para este momento, ‘Big Ben’ se habrá sacudido el óxido de la inactividad y Tennessee habrá tenido que responder a cuestionamientos sobre si su 2019 fue solamente una cosa de “One Hit Wonder”.

Semana 5

Minnesota Vikings Vs. Seattle Seahawks

Dos equipos que han estado consistentemente en la competencia de playoffs de la NFC en años recientes, pero que no han logrado dar el estirón. Ambos equipos vienen de una renovación de identidad relativamente reciente, pero en ambos casos, se han podido mantener en la parte alta de la tabla. La plantilla de Minny parece tener ventaja sobre la de Seattle, pero Russell Wilson brinda inclina la balanza sobre los Vikings en la posición más importante del juego. Este duelo será crucial para ver si de aquí sale un competidor legítimo al título de la NFC que ostentan los Niners.

Semana 6

Los Angeles Rams Vs. San Francisco 49ers

Los dos últimos representantes de la NFC en el Super Bowl, ambos salieron del súper domingo con la derrota en manos. Los Rams sufrieron una pesada resaca de Super Bowl tras caer ante los Pats en el Super Bowl LIII, y los 49ers desean evitar seguir ese ejemplo luego de tropezar en el Super Bowl LIV. Si estos dos equipos, en particular, los Rams, muestran una buena forma, la NFC Oeste podría convertirse en la mejor división de la liga en el 2020.

Semana 7

Los Angeles Chargers Vs. Miami Dolphins

Quizás el plan para ambas escuadras será ser pacientes con sus quarterbacks novatos, pero no hay ninguna garantía cuando se trata de reclutas de la parte más alta de la primera ronda. Justin Herbert fue elegido apenas un turno por detrás de Tua Tagovailoa y eso significa que, junto a Joe Burrow, sus trayectorias de NFL estarán siempre vinculadas y siempre serán comparadas. La duda aquí será y Chargers o Dolphins habrán renunciado ya a sus respectivos veteranos para dar paso al futuro de la franquicia en la posición de quarterback.

Semana 8

49ers Vs. Seahawks

Nuevamente, la NFC Oeste está bajo la lupa con este duelo entre los dos equipos que disputaron la división durante buena parte de la campaña pasada. Para este momento, los Niners ya habrán respondido interrogantes importantes acerca de la salida de jugadores clave del 2019, como DeForest Buckner y Emmanuel Sanders, pero podría haber presión sobre Jimmy Garoppolo para demostrar que puede cargar consistentemente al equipo a pesar de la renovación ofensiva.

Los Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers son dos de los equipos con mayro afición en México. AP Photo

Semana 9

Steelers Vs. Dallas Cowboys

Los dos equipos más populares de nuestro país se miden en temporada regular solamente una vez cada cuatro años, así que, al menos desde un punto de vista local, este será por mucho el partido más seguido de la jornada. Más allá de la popularidad, se trata de dos equipos cuya historia los obliga a ser contendientes al título, uno que han disputado entre ellos en la instancia del Super Bowl en tres ocasiones. Pittsburgh apunta a pelear en la AFC con el regreso de Roethlisberger, y Dallas cuenta con su plantilla más talentosa en años.

Semana 10

Ravens Vs. New England Patriots

Ha pasado mucho tiempo desde que alguien retó consistentemente a los Pats por el dominio de la AFC, y aunque perdieron la manija completamente de la conferencia en el 2019, es el momento para que Bill Belichick demuestre por qué es el mejor entrenador en jefe de todos los tiempos. Baltimore está apuntado como uno de los grandes contendientes no solamente para llevarse la conferencia, sino el premio completo, y New England atravesará un proceso de reconstrucción. No obstante, los Pats han sabido ejecutar sus reconstrucciones de manera muy fluida en años recientes.

Semana 11

Chiefs en Vs. Las Vegas Raiders

Las expectativas nunca habían sido tan altas para los Raiders en lo que va del segundo mandato de Jon Gruden, y la mudanza a Las Vegas solamente las amplifica. Por suerte, no tienen que ir muy lejos para encontrar a un sinodal de nivel, ya que en su misma división están los actuales campeones de la NFL. Este partido podría ser de mucha utilidad para medir el progreso real de los Raiders bajo la mano de Gruden.

Semana 12

Chiefs Vs. Buccaneers

¿Otra vez Kansas City? Sí, otra vez. ¿Quién le puede decir que no a un tiroteo entre Mahomes y Brady? Ya sabemos de lo que es caza de hacer el Jugador Más Valioso del Super Bowl reinante con las armas que tiene a su disposición, pero todavía no sabemos cómo será la química de Brady con Mike Evans y Chris Godwin, principalmente. Si las ofensivas juegan al potencial que tienen, podría ser un partido con marcador de videojuego.

Semana 13

Philadelphia Eagles Vs. Green Bay Packers

Volando relativamente bajos en el radar de la Nacional, no debemos olvidar que los Eagles conquistaron su división y se metieron a playoffs por tercer año consecutivo, mientras que los Packers alcanzaron el Juego de Campeonato de la conferencia. Ambos cuadros tienen argumentos para llegar lejos en el 2020 y, por qué no, encontrarse de nuevo en la antesala del Super Bowl. Además, este partido nos asegurará múltiples tomas a las bancas de ambos equipos para mostrarnos a los quarterbacks reservas novatos, Jalen Hurts y Jordan Love.

Semana 14

Steelers Vs. Buffalo Bills

Si en algún momento los Bills tuvieron el camino abierto para conquistar la AFC Este en la era Bill Belichick, es ahora, cuando se ha marchado Brady. Eso convierte a Buffalo, a los ojos de muchos, en el favorito del sector, pero también hay un cierto sentimiento de, “hasta no ver, no creer”. Un partido en casa en época de frío ante los siempre duros Steelers podría no solamente verificar o no la validez de las aspiraciones de Buffalo, sino ayudar también a definir la lucha por los boletos de comodines en la AFC.

Semana 15

49ers Vs. Cowboys

Junto a los Saints de Brees, los 49ers y Cowboys parecen tener, al menos sobre el papel, las plantillas más sólidas de la NFC para el 2020. Además, en este punto de la campaña, es casi seguro que ambos estarán involucrados en cerradas batallas por sus respectivas divisiones: San Francisco con Seattle y, tal vez, Los Angeles, y Dallas con Philadelphia. Una derrota aquí podría hacer la diferencia no solamente de perder o no una jornada de descanso en playoffs, sino podría costar el boleto mismo a la postemporada.

Semana 16

Bills Vs. Patriots

¿Habrá nuevo campeón en la AFC Este después de una eternidad –así debió parecer a los fans del resto de los equipos de este sector– de dominio de New England? No lo sabemos, pero este partido podría ser la clave. Quizás la mayor interrogante para nosotros desde este momento sea quién será el quarterback de los Patriots cuando llegue la Semana 16. Las señales apuntan, momentáneamente, a que Jarrett Stidham abrirá la campaña por New England, pero falta ver si puede conservar el puesto a lo largo de toda la temporada, considerando las altas expectativas de la afición para esa franquicia. Si Buffalo tiene la temporada que algunos le pronostican, podrían llegar a este partido con el título divisional en mano.

Semana 17

Titans Vs. Texans

Sabemos que la Semana 17 es todo sobre carreras divisionales, y el año pasado, la AFC Sur entregó una de las competencias más emocionantes. Podría volver a ser el caso en el 2020, si Tennessee y Houston encuentran el modo de repetir su éxito del año pasado. La otra interrogante será, después de que el año pasado se cayeron en la ercta final, si los Indianapolis Colts, ahora con Philip Rivers a bordo, pueden cerrar fuerte la campaña para impedir que todo se decida entre Titans y Texans.